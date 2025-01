Lettera43.it - Acea, l’ad Palermo al World Economic Forum 2025 per lanciare l’alleanza dell’acqua

L’amministratore delegato diFabriziosta partecipando a Davos al, il meeting annuale che riunisce i leader di tutto il mondo per discutere delle principali sfide globali, dalla situazione geopolitica al miglioramento degli standard di vita fino alla gestione della transizione energetica.: «L’acqua è ufficialmente riconosciuta come priorità strategica»«Siamo orgogliosi diun’alleanza», ha detto. «Meno di un anno fa, quando noi dipresentammo questa visione a Davos, ci sembrava ambiziosa. Dopo un anno di intenso lavoro con il, la Water Industry Community è diventata realtà riunendo allo stesso tavolo altissime competenze internazionali. Proprio come l’energia è diventata un focus strategico per il WEF nel 2005, l’acqua è ora ufficialmente riconosciuta come una priorità strategica, aprendo così la strada a un’alleanza globale.