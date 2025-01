YMCA e il concerto per Trump i Village People spiegano | Biden era il nostro candidato ora la musica unisca l’America

Leggi su Open.online

Quante cose possono cambiare in cinque anni? Chiedetelo ai, anzi alle note della loro hit senza tempo Y.M.C.A. che hanno suonato in prima persona sul palco della Capital One Arena di Washington, 24 ore prima dell’insediamento del presidente americano Donald. Negli Stati Uniti quella melodia la conoscono alla nausea: sono anni che è la colonna sonora inconfondibile di ogni evento del tycoon, che l’ha resa virale in abbinamento con la «dance». Eppure, non molti mesi fa gli stessilamentavano un «uso illecito della loro». Ipocrisia? Questione di soldi? Per loro è una semplice opportunità: «Sappiamo che questo non farà piacere ad alcuni di voi, ma crediamo che lavada eseguita senza tener conto della politica».La spiegazione: «Uniamo il paese con la»Le parole rivolte ai fan sono pubblicate sul social Facebook: «La nostra canzone Y.