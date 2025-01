Sport.quotidiano.net - Virtus, adesso sono vietate le distrazioni. Coach Ivanovic chiede maggiore continuità

Alle 20 (diretta Eurosport 2) lachiude la sedicesima giornata del campionato di serie A ospitando Cremona. Dopo la vittoria di venerdì a Monaco di Baviera, l’impegno di oggi è l’ennesimo esame di maturità per la formazione bianconera. Se non inciampa in quella che nell’ambiente viene definita come la sindrome della pancia piena e dàal successo ottenuto contro il Bayern allora si può dire che un passo verso l’essere quella squadra brillante che la Segfredo può essere è stato fatto, altrimenti si torna indietro e il percorso riparte dal via o quasi. Non ci saranno né Will Clyburn né Ante Zizic, sempre fermo a causa di una perniciosa borsite al gomito sinistro, e sebbene la classifica dica che Cremona è all’ultimo posto, essendo stata agganciata da Napoli, la partita è da prendere con le molle anche per le motivazioni dei lombardi che scenderanno in campo con lo spirito di chi deve giocarsi il tutto per tutto non avendo nulla da perdere.