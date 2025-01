Gamberorosso.it - Un nuovo albergo 5 stelle a Roma punta su un artista del marmo e un giovane chef di grandissima esperienza

Poco si sa ancora di Nomos,di prossima apertura a, che occupa un'area – quella a ridosso di Campo de' Fiori – a oggi ancora sguarnita da alberghi di questo livello. Apertura prevista: 15 aprile, giorno più, giorno meno. Tutto dipende da come procedono i lavori in corso d'opera nell'edificio, un palazzo del '700 rinato grazie a un restauro d'autore, attaccato alla chiesa di San Paolo alla Regola (e l'insegna fa proprio riferimento alla sua denominazione) e dietro al Palazzo di Giustizia. Se ne conosce il nome, se ne conoscono gli attori in campo e il concept di base, che vedecome epicentro da cui si sviluppano connessioni tra la città e il resto del mondo. Lo spiega Andrea La Caita, socio e strategy & marketing manager dell'hotel di proprietà della famiglia Piperno, colto in un momento di grande fermento, impegnato in varie nuove aperture (anche a Tivoli e Milano).