Zonawrestling.net - UFC Corner #243 L’avvoltoio del Caucaso

Leggi su Zonawrestling.net

Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla Intuit Dome di Los Angeles in California, vi dà il benvenuto al primo appuntamento con UFCin questo 2025, il numero 243 in occasione di UFC 311: Makhachev Vs Moicano.Middleweight bout: Reinier “RdR” de Ridder Vs Kevin “The Trailblazer” HollandNon facciamo in tempo a presentare i due atleti che RdR ha già portato a terra l’avversario, dando inizio ad una prolungata fase di grappling ed, in meno di quattro minuti, chiude la definitiva Rear Naked Choke, a conclusione di una performance perfetta.Winner: Reinier “RdR” de Ridder (SUB: 3:31 – R1).Heavyweight bout: #6 Jailton “Malhadinho” Almeida Vs #7 Serghei “Polar Bear” SpivacInizia lo scontro tra massimi e Spivac porta immediatamente a terra Malhadinho con una bella proiezione da Judo, per poi lasciar partire potenti colpi di Ground and Pound, a cui Almeida risponde con un buono Scramble fino a raggiungere la posizione dominante, successivamente riottenuta dal moldavo; l’incontro passa i piedi ed il brasiliano connette un’ottima combinazione nella tasca pugilistica, prima di “appiattire” proverbialmente Serghei e chiudere la contesa col Ground and Pound.