Swiatek, la Wada non farà ricorso come contro Sinner

Melbourne, 20 gennaio – La, l'agenzia mondiale antidoping, non presenterà appello dopo la sospensione di un mese di Iga, polacca 23enne numero due del mondo, sanzionata nell’agosto scorso per essere risultata positiva a una sostanza vietata, la trimetazidina. Gli esperti scientifici dellahanno ritenuto che la motivazione addotta dalla giocatrice polacca, una contaminazione da farmaci, fosse “plausibile” e che “non ci sarebbero stati motivi scientifici per contestarla davanti al Tas, il Tribunale arbitrale dello sport”. La ex numero uno al mondo risultata positiva alla ‘Tmz’, un farmaco per il cuore, in unllo al di fuori delle competizioni effettuato ad agosto. Il caso era venuto alla luce solo tre mesi dopo, dopo che la giocatrice era stata sospesa per un mese. All'epoca,aveva addotto motivi personali per aver saltato tre tornei in Asia.