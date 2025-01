Siete stati sgamati Grande Fratello | Stefania capisce tutto incastra Shaila e Lorenzo e li massacra

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alè scoppiata l’ennesima discussione traGatta eSpolverato. I due si sono scambiati urla e scenette durante la notte, per poi passare la mattinata successiva a ballare insieme come se nulla fosse accaduto. Gli autori avrebbero preferito non filmare la loro lite. Durante la lite, le telecamere erano focalizzate su Emanuele Fiori e Chiara Cainelli, intenti a chiacchierare in giardino, ma nel video pubblicato su X si sentivano solo le urla dei due fidanzati e ovviamente la cosa non è passata inosservata.“Io me ne vado così mi tolgo da mezzo al teatrino. Mi sono rotto i co*lioni. Devo tirare due cartelle al muro, vado in bagno” ha gridato, prima di chiudersi in camera e iniziare a colpire il muro con i pugni. “Si è andato a sfogare in bagno, ha preso a pugni il muro” ha commentato Pamela.