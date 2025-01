Formiche.net - Seconda presidenza Trump. Ecco perché è una sfida per l’Ue

L’avvio delladiavviene nel tripudio dei suoi incrollabili sostenitori e tra le inquietudini tanto degli oppositori americani, quanto dei Paesi alleati. Per i Paesi avversari è l’occasione per trarre qualche giustificazione al loro regime autoritario di fronte all’opinione pubblica internazionale e anche per impegnarsi nell’accrescere laalle tendenze egemoniche degli Usa.L’egemonia americana era già in arretramento dagli anni Ottanta del secolo scorso in parallelo con l’avanzare della globalizzazione economica che permetteva ai Paesi emergenti, segnatamente Cina, India e Russia, di disporre di crescenti risorse per i loro disegni di sviluppo e potenza.Per i sostenitori del nuovo presidente, sempre pronti ad appoggiarlo non importa quali illegalità commettesse, è l’occasione per la riaffermazione della potenza americana nel ridefinire regole e meccanismi di un nuovo ordine internazionale che si sostituisca a quelli emersi dallaGuerra Mondiale e dalla successiva ondata di globalizzazione.