Ilrestodelcarlino.it - San Sebastiano, la polizia locale di Reggio Emilia celebra il patrono

, 20 gennaio 2025 – Ladihato questa mattina il suo, San. Occasione abituale, oltre al contesto religioso, anche per rendere note le cifre dell’attività e dell’impegno dei vigili urbani nel corso del 2024. Dopo la benedizione dei mezzi, schierati in piazza Prampolini, e la santa Messa in duomo, officiata dal vicario generale del vescovo Morandi, monsignor Giovanni Rossi, le cerimonie sono proseguite in sala del Tricolore dove, alla presenza del sindaco Marco Massari, del prefetto Maria Rita Cocciufa, del questore Giuseppe Maggese, delle assessore Bondavalli e Bonvicini, e del presidente del consiglio comunale, Matteo Iori, il neocomandante del corpo, Italo Pasquale Rosati, ha illustrato il lavoro svolto dalla Municipale lo scorso anno.