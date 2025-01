Pronosticipremium.com - Roma, Ryan verso il Lens: tante incognite sul mercato estivo

Il grande investimento messo in atto dallanella sessione estiva di calciosta iniziando a dare i frutti nelle ultime settimane, con i gol di Dovbyk, gli strappi di Koné, la versatilità di Saelemaekers e l’esperienza di Hummels. Eppure, dietro ai successi e ai nomi di spicco, emergono alcune ombre e interrogativi sull’efficacia complessiva delle scelte estive, sollevando dubbi che meritano di essere affrontati.e Le Fée: già due partenze Nelle prossime ore verrà definita la cessione di Mathew, destinato a lasciare Trigoria per approdare al(affare da 800 mila euro). Una notizia che non sconvolge più di tanto, considerando che l’estremo difensore australiano ha collezionato una sola presenza ufficiale (nella vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria). Tuttavia, il suo addio evidenzia un aspetto significativo:è già il secondo acquistoche lascia lanelinvernale, sollevando interrogativi sulla pianificazione e gestione della campagna trasferimenti.