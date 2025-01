Ilgiorno.it - Morto Leo Siegel, cantò le gesta dell’Hockey Club Milano e portò la Pro Patria in serie C1

, 20 gennaio 2025 – Lo sport e il giornalismo lombardi ricordano Leo, scomparso ieri, domenica 19 gennaio, all’età di 85 anni. Nato a Torino, ma trasferitosi presto in Lombardia, ha legato il nome al calcio delleminori ma anche all’hockey su ghiaccio. Era tifosissimo, infatti,, oltre che storico di un– oggi sparito, si spera non per sempre – che ha scritto pagine importantissime nello sport italiano, portando la metropoli sulla mappa di una disciplina frequentata quasi esclusivamente da società di montagna o degli altipiani. Ha curato numerose pubblicazioni dedicate alla squadra rossoblù, compreso il volume uscito per celebrare lo storico scudetto del 1991-92. Il profilo Leo, classe 1940, si trasferì da bambino a. Studi all’istituto Gonzaga e, successivamente, al liceo classico Carducci, come tanti ragazzi in quegli anni si fa cogliere dal virus della politica.