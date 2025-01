Mistermovie.it - Mister Movie | Andrea Arnold annuncia il suo prossimo progetto: “Featherwood” con Scarlett Johansson

La registaha recentemente svelato che il suofilm sarà probabilmente intitolato “”, con la talentuosanel ruolo principale. In un’intervista a Screen,ha rivelato di aver già individuato le location per il film e di essere in fase di selezione del cast, con l’intenzione di avviare la produzione al più presto.Una storia di informazione e tradimento“” si concentrerà sulla figura di Carol Blevins, una tossicodipendente nota come “Aryan Princess”, che è diventata una delle informatrici più cruciali dell’FBI. La trama esplorerà la sua coinvolgente e tormentata vicenda, dove Blevins si è trovata ad operare come informatrice per l’agenzia durante un’indagine lunga sei anni, volta a smantellare l’organizzazione criminale neonazista Aryan Brotherhood Of Texas.