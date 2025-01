Ilfattoquotidiano.it - “Mi è sceso un sasso dal cuore”: Michelle Hunziker ringrazia i follower che l’hanno aiutata a ritrovare il suo cane Odino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi èundal”. Con queste paroleha annunciato sui social il ritrovamento di, il piccolo levriero italiano smarrito nei giorni scorsi a Bergamo. Un lieto fine che ha commosso la showgirl svizzera, che poche ore prima aveva lanciato un accorato appello sui social peril cagnolino, amatissimo da tutta la famiglia.“Ero a Milano e mi sono sentita impotente, non sapevo cosa potevo fare per aiutare a ritrovarlo“, ha raccontato la conduttrice in una storia su Instagram, spiegando che il cagnolino si trovava invece nella casa di Bergamo., un piccolo levriero italiano, è entrato nella vita die dell’ex marito Tomaso Trussardi durante la pandemia. Da quando la coppia si è separata, ilvive infatti principalmente con l’imprenditore, erede della casa di moda che ha proprio un levriero come simbolo, ma fa spesso visita ae alle sue bambine, Celeste e Sole, nella loro casa milanese.