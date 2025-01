Lanazione.it - Menchetti: “Arezzo Città del Natale: non sono tutte rose e fiori”

Leggi su Lanazione.it

, 20 gennaio 2025 – “delporta certamente notorietà e flusso turistico ma arrivata oramai alla nona edizione non ha fatto registrare apprezzabili miglioramenti nella gestione dei problemi collaterali che si trascina dietro: traffico e gestione dei trasporti”. Esordisce così il consigliere comunale Michelenell’interrogazione depositata all’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, ricordando altresì che “nei giorni di maggior affluenza l’interaentra in una bolla di disagio di cuivittime i cittadini che nonpiù letteralmente liberi di muoversi, con un mezzo privato o pubblico, nella loro. A meno che non ricorrano alle due ruote ma la stagione invernale non è esattamente quella più propizia. La presenza degli agenti della polizia municipale è poco percepita, cinei momenti di maggiore afflusso ma questo non basta.