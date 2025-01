Ilgiorno.it - Lavoro, quattro morti in 15 giorni. Giù da un tetto o da un muletto: "E il 2024 era già stato terribile"

Tre sono volati da un, per avere messo un piede in fallo. Forse perché non protetti da un’imbracatura. Uno è caduto dal cestello di un. Tutti sonomentre lavoravano. Hanno fra i 24 e i 56 anni e sono le primevittime delin Lombardia nell’anno appena iniziato. Un 2025 che si preannuncia tragico, almeno quanto lo èil. Nei primi 11 mesi dello scorso anno, infatti, isul, compresi 50 che hanno perso la vita in itinere, cioè in incidenti mentre andavano alo tornavano, in tutta la regione sono stati 171, 11 in più dello stesso periodo del 2023: 42 nel Milanese, 39 in provincia di Brescia, 18 a Pavia, 17 a Bergamo, 15 a Monza, 9 a Varese, 8 a Lodi, 7 a Mantova e Cremona, 4 a Como, 3 a Lecco e 2 a Sondrio. La provincia di Pavia è la più pericolosa dove lavorare.