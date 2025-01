Ilrestodelcarlino.it - La stoccata dell’ex governatore: "In dieci anni qui la politica ha fallito. Occorre superare destra e sinistra"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Siamo ormai da quasi due" in una situazione di calo della produzione industriale, "una crisi non congiunturale, ma strutturale" dovuta alla mancanza di unacapace di collegarsi con il resto del mondo "perché siamo di fronte a un cambiamento strutturale" a livello mondiale delle dinamiche produttive e la reazione del governo italiano "è nulla". Parole non certo rassicuranti pronunciate dall’ex premier Romano Prodi, in un appuntamento a Fabriano per la presentazione del suo libro. "Noi abbiamo l’opportunità e il dovere", ha rimarcato il professore, di "presentare proposte che il governo non è in grado di elaborare" ed ha aggiunto, trovandosi nella città della carta, che il distretto industriale di Fabriano, ad esempio, è stato lasciato "volutamente" solo dalla Regione Marche e dal governo.