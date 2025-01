Quotidiano.net - La frattura nel governo israeliano: “In ballo il controllo della Striscia”

Roma, 20 gennaio 2025 – Il premierNetanyahu dovrà gestire la vicenda delle dimissioni del ministroSicurezza nazionale, Ben-Gvir, e degli altri due ministri appartenenti al partito Potere ebraico. Il contestuale ritiro dei suoi sei parlamentari lascerebbe la coalizione dicon 59 rappresentanti, al di sotto dei 61 necessari per ottenere la maggioranza. Una mossa che, dunque, può avere conseguenze sulla tregua a Gaza. Ancor più, perché Bezalel Smotrich, altro esponente dell’ultradestra che dopo aver criticato l’intesa ha confermato il proprio impegno con l’esecutivo, ha posto una condizione pesante: “Israele deve occupare Gaza e creare unmilitare temporaneo perché non c’è altro modo per sconfiggere Hamas”. In caso contrario, “rovescerò il”, è la promessa del titolare delle Finanze.