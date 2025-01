Abruzzo24ore.tv - Incidente a Roccaraso: scontro tra auto, donna in gravi condizioni ricoverata

L'Aquila - Un violentostradale ha sconvolto il pomeriggio di ieri a, in località La Portella, con unadi 30 anni che ha riportato ferite. L’ha visto il coinvolgimento di due veicoli: una Opel Corsa, che stava scendendo dagli impianti sciistici, e una Lancia Ypsilon, che procedeva in direzione di. La dinamica delloha avuto conseguenze drammatiche per la conducente dell'Opel, unaoriginaria di Lanciano, che ha subito un trauma cranico e una sospetta emorragia cerebrale. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, laè stata trasportata con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Nonostante i tentativi di un possibile trasporto in elicottero, lemeteo avverse hanno reso impossibile l'intervento aereo, obbligando i soccorritori a optare per il trasporto terrestre.