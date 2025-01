Linkiesta.it - Il remake di “American Psycho” preannuncia il ritorno dello stile Yuppie

Leggi su Linkiesta.it

Nel 2020 in un articolo di WWD, dal titolo “The Return of the” si leggeva che la tendenza di vestire con un abbigliamento formale, anche fuori dall’ufficio, sarebbe spopolata da lì a poco. Per il 2025 questo trend sembra intenzionato a ritornare per impossessarsi dei nostri armadi.La prima briciola disseminata dallolungo il sentiero di questo anno riguarda la notizia deldel film “”, uscito nel 2000 e diretto dalla regista canadese Mary Harron. Ilverrà girato nel 2025 dal regista italiano Luca Guadagnino. La storia racconta la vita di Patrick Bateman, un investiment banker ossessionato dal suo aspetto fisico e dal suo modo di apparire, una mania di perfezionismo che maschera in realtà uno spietato assassino. Un film cult, con scene rimaste impresse nell’immaginario comune, come la sua puntualissima e quasi estrema skincare, fino alla sessione di pilates mattutina.