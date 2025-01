Lanazione.it - Il business affitti brevi. Si guadagna il doppio rispetto agli altri contratti

Per chi possiede una casa nell’area Unesco, l’affitto a breve termine risulta assai più vantaggiosoailunghi. Non stupisce allora che solo un fiorentino abbia deciso di accettare lo sconto Imu proposto dal Comune. Per capire perché la manovra non ha funzionato, come ha ammesso la sindaca Funaro, basta fare due conti: un bilocale in centro storico ha una redditività di circa 40mila euro lordi all’anno come Airbnb, mentre la redditività netta può arrivare quasi doppiare quella di un contratto lungo (22mila euro contro circa 12mila). Con un contratto 4+4 ai valori di mercato, il guadagno annuale scende invece a 15-18mila euro, con una differenza al lordo di circa 22-25mila. La tassazione, in entrambi i casi, è del 21%. Se invece si opta per un canone concordato, con una tassazione agevolata al 10%, il massimo ricavo annuo è di circa 9.