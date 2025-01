Ilrestodelcarlino.it - I socialisti ricordano Craxi: "Il suo messaggio è attuale"

Si è celebrato, ieri a Pesaro, il 25° anniversario della scomparsa di Bettino, controverso protagonista della politica italiana dal dopoguerra a tangentopoli che ha senza dubbio lasciato un’impronta indelebile nel socialismo e nel riformismo del nostro paese. La commemorazione si è svolta nel largo a lui dedicato all’ex Stazione delle Corriere, dove il Partito Socialista Italiano ha riunito una quarantina di persone per ricordare il leader che, più di altri, ha segnato la storia recente della politica del nostro Paese anche nel suo "esilio" ad Hammamet. A rendergli omaggio tanti esponenti politici locali, tra cui Tiziano Busca, coordinatore provinciale del PSI, e vari sindaci ed ex amministratori provenienti dai comuni di Pesaro, Fano, Vallefoglia, Urbino e Mondolfo. Ilcheha lasciato, come ha sottolineato Busca, è tuttora di grande attualità.