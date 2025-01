Giovani e lavoro il tracollo demografico fa perdere all’Italia 25 milioni di occupati

Quotidiano.net - Giovani e lavoro, il tracollo demografico fa perdere all’Italia 2,5 milioni di occupati

Roma, 20 gennaio 2025 – Crollano iin Italia, ma non perché non trovano: perché sono gli stessia mancare. L’Italia è entrata dal 2014 in fase di declino. Dopo aver trascinato verso il basso la popolazione totale, la riduzione continua delle nuove generazioni sta trascinando ora verso il basso anche la popolazione in età attiva, rischiando di indebolire la forzapotenziale del Paese. A segnalare quello che è più di un rischio è il Cnel nel rapporto “Demografia e forza”, curato dal professore e consigliere Alessandro Rosina. L’Italia è il Paese europeo con più bassa incidenza degli under 35 Gli squilibri demografici – spiega Rosina - sono diventati nel tempo sempre più accentuati facendo diventare l’Italia il Paese dell’Unione europea con più bassa incidenza degli under 35 sul totale della popolazione.