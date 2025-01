Ferraraspaccata per furto al mordi e fuggi in pieno centro

Unlimitednews.it - Ferrara,spaccata per furto al mordi e fuggi in pieno centro

Ferrara, 19 gennaio 2025 – Ennesimo episodio di criminalità a Ferrara: la scorsa notte il noto bar “”, situato in una zona centrale della città, è stato teatro di una spaccata che ha lasciato commercianti e residenti sotto shock.Secondo le prime ricostruzioni, il colpo è avvenuto poco dopo le tre del mattino. Un’auto, presumibilmente rubata, è stata utilizzata dai ladri come ariete per sfondare la vetrina del locale. Una volta all’interno, i malviventi si sono mossi rapidamente, portando via il registratore di cassa, alcune bottiglie di pregio e altri beni di valore. Il tutto è durato pochi minuti, un’azione fulminea e ben organizzata che ha lasciato dietro di sé danni ingenti.”Erano professionisti”Il titolare del bar, visibilmente scosso, ha commentato: “Abbiamo sentito il boato e quando siamo arrivati era già tutto distrutto.