Farris | Inter ha stancato l’Empoli per concretizzare nel secondo tempo!

Massimilanoha parlato al termine di-Empoli, match vinto dai nerazzurri per 3-1. A segno Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Massimilianosi è così espresso aTV nel post-partita di-Empoli 3-1: «La squadra ha fatto una gara matura, intelligente. In questo momento in cui giochiamo tanto, è stato importante usare queste caratteristiche. Tutto il lavoro del primohai centrocampisti del, così che nella seconda frazione abbiamo potutograzie ai calciatori che ne hanno le doti. Abbiamo cercato di impedire le ripartenze degli avversari, alzando i giri del motore. Lautaro Martinez è tornato a fare quello che sa fare molto bene, ma non bisogna dimenticare che si tratta di un calciatore che partecipa sempre alla fase difensiva.