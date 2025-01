Movieplayer.it - Daniele Ciprì boccia il cinema italiano: "C'è ancora domani? Filmettino. Diamanti? Troppe donne"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista e direttore della fotografia nega di voler lavorarecon Franco Maresco e critica alcuni dei maggiori successi italiani, da Sorrentino a Ozpetek e Cortellesi. Ospite del podcast Egoriferiti,ha detto la sua sulndo in toto i film di Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino e Ferzan Ozpetek. Sornione, ma determinato, il regista e direttore della fotografia palermitano ha sparato a zero su alcuni dei titoli che hanno incassato di più dicendo: "Paola Cortellesi con C'èha girato un. Indi Ferzan Ozpetek ci sono. Parthenope di Paolo Sorrentino non mi è piaciuto."ha poi negato la volontà di tornare a lavorare con Franco Maresco ("Non potremmo lavorare mai più insieme.cose ci dividono .