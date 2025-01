Ilfattoquotidiano.it - Come sta Sinner? Le sue condizioni dopo il malore accusato contro Rune agli Australian Open 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Qualcosina c’è, sto combattendo. Non ne voglio troppo parlare, non voglio entrare nei dett”. Jannikha eliminato Holgerottavi dell’, match in cui l’altoatesino haunche l’ha costretto a chiamare un Mediacal Time Out ritenuto dal danese eccessivamente lungo. Mani tremanti, l’asciugamano sul volto, il saturimetro applicato dal fisioterapista intervenuto in campo. Le suehanno fatto preoccupare non poco il pubblico presente e gli appassionati che stavano guardando il match davanti alla tv. In conferenza stampa, il numero uno al mondo ha dato qualche vaga spiegazione sull’accaduto.“Mi sono svegliato male anche se ho dormito senza problemi. Può succedere.” – ha dettoper poi ammettere di aver cambiato la sua routine – Ho fatto cose che non ho mai fatto.