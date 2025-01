Lapresse.it - Chi è Donald Trump, il 47esimo presidente degli Stati Uniti

Nato il 14 giugno 1946 nel Queens, a New York, figlio di un ricco costruttore,è stato elettoUsa dopo aver già servito come 45esimodal 2017 al 2021. Dal business alla tvSi è laureato alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania e ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, ribattezzandola nel 1971Organization. Sotto la sua guida avviene il salto dalla costruzione di unità residenziali a Brooklyn e nel Queens ai lussuosi progetti a Manhattan, poi nel restoUsa e all’estero.diversifica le attività concedendo in licenza il marchio col proprio cognome e diventa unouomini più ricchi d’America e più noti, anche grazie alla conduzione del reality show ‘The Apprentice’, in cui lo ha reso celebre la battuta ‘You’re fired’, sei licenziato.