Champions, l'Atalanta domani riceve lo Sturm Graz. Gasperini senza Zaniolo

Bergamo, 20 gennaio 2025 -pomeriggio alle 18.45al Gewiss Stadium lonel penultimo turno della fase a girone unico dellaLeague. Dea ancora in piena corsa per un posto tra le prime otto, a quota 11 punti, austriaci, capolista nel loro campionato con 36 punti, che in teoria possono ancora sperare di raggiungere un posto nei playoff vincendo entrambe le ultime gare. Molto difficile, quasi impossibile per la squadra allenata dal 40enne tecnico emergente Saumel, al 29° posto con tre punti, frutto della vittoria a novembre contro gli iberici del Girona, unico acuto in un percorso deludente, costellato da cinque sconfitte. Il precedente Avversario conosciuto lo, affrontato lo scorso anno nel turno eliminatorio di Europa League, con un 2-2 all’andata ae al ritorno un successo atalantino per 1-0 con rete di Djimsiti.