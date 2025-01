Lettera43.it - Caso Visibilia, il M5s presenta una mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè

Leggi su Lettera43.it

I capigruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, hanno annunciato di averto unadiindividuale contro la ministra del Turismosia alla Camera che al Senato, in seguito al rinvio a giudizio nel. In una nota congiunta hanno dichiarato: «Il rinvio a giudizio della ministra evidenzia per l’ennesima volta l’inopportunità politica e la gravità della sua condotta. Il parlamento ha il dovere di non chiudere gli occhi davanti a comportamenti di questo tipo. Giorgia Meloni, salvandogià una volta, ha leso la reputazione del Paese. Ora basta».Ora basta. Abbiamoto una nuovadicontro la Ministra, metteremo di nuovo il Governo con le spalle al muro di fronte al Parlamento e agli italiani.