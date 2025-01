Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Emerson Royal può tornare in Premier League: c’è l’offerta del Fulham. I dettagli

Non c’è solo il Galatasaray. Ildelsi muove in uscita conche puòinprecisamente allpronto a chiudere la trattativa.Dopo solo cinque mesi è destinata a finire l’avventura in rossonero di. Finire definitivamente se possibile. Il terzino destro brasiliano arrivato in estate dal Tottenham non ha mai realmente convinto i tifosi delche lo hanno spesso criticato, giudicato come uno dei peggiori in campo.Ma per Paulo Fonseca come per Sergio Conceiçao il titolare è sempre stato lui e non capitan Davide Calabria, in scadenza di contratto e destinato a giugno a svuotar eil suo armadietto aello. Una scelta discutibile. Ma non è il momento di affrontare l’argomento.Forse non sarebbe stato nemmeno il caso di investire quasi diciotto milioni di euro, bonus compresi, per un giocatore che non è mai una priorità.