Box Office ITALIA | Io sono la fine del mondo sempre primo

Il Boxdel weekend appena passato ha celebrato il cinemano, con un podio tutto tricolore, e Ioladelancora dominatore assoluto.Mentre glini attendono il ritorno in sala delle grandi produzioni hollywoodiane, il cinema nostrano ha fatto una volta ancora la parte del leone nel weekend tra il 16 ed il 19 gennaio (fonte Cineguru). L’incasso complessivo del Boxè valso negli ultimi quattro giorni 9,58 milioni di euro, con la maggior parte del bottino proveniente da pellicoene, tra l’altro ben oltre il 26% in più rispetto ai 7,56 milioni dello stesso periodo del 2024. Non male!A vincere il botteghino è stato ancora una volta Ioladel, e con un aumento rispetto allo scorso weekend del 10%; l’incasso del film con Angelo Duro, di fattom, è stato 2,59 milioni di euro, per un totale di 5,84 milioni dalla data del suo esordio (19 dicembre).