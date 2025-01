Ilgiorno.it - Autovelox in Lombardia, ecco dove e quando saranno da oggi a domenica 26 gennaio

Milano, 202025 - Rispettare i limiti di velocità èroso per la sicurezza vostra e degli altri e anche per evitare multe dal salato al salatissimo e pesanti decurtazioni dei punti patente. Come ogni lunedì la Polizia di Stato ha reso notoposizionati ini controlli “volanti” sui limiti di velocità. Ovviamente senza dimenticare le postazioni fisse sulle autostrade o quelle gestite dai vari Comuni lombardi. La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:104/C105106 Telelaser Telelaser Trucam Martedì 212025 Strada Provinciale 233 Varesina (Varese)A Mercoledì 222025 Strada Statale 671 della Valle Seriana Strada Provinciale 122 Francesca - Pontirolo Strada Comunale a Meda, via Vignazzola Giovedì 232025 Autostrada A7 Milano-Genova a Pavia Strada Statale 9 Direzione Tangenziale Est Lodi Strada Provinciale Corso Europa a Bergamo Venerdì 242025 Strada Statale 9 Direzione Tangenziale Est Lodi Sabato 252025 Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso a Como262025 Strada Statale 9 Direzione Tangenziale Est Lodi