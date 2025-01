Lanazione.it - Uil: "Perché non si firma il rinnovo contrattuale"

"La Uil Fpl ha scelto di non sottoscrivere ildel Ccnl sanità pubblica 2022-2024, con Cgil Fp e Nursing up. Per la Uil Fpl questa è stata una decisione convinta e basata su criticità che rendono questoinsoddisfacente e inadeguato per le lavoratrici e i lavoratori del comparto sanitario". Così il segretario generale Uil Fpl Toscana Flavio Gambini (nella foto) e il segretario regionale Uil Fpl Toscana con delega alla sanità Pietro Casciani. Tra le ragioni del dissenso, spiegano, "risorse economiche totalmente insufficienti con l’aumento complessivo pari a un 6% lordo (circa 154,52 eirp mensili), che si traduce in un incremento reale netto di circa 45 euro al mese". "La Uil Fpl si oppone fermamente a unche non offre alcuna prospettiva concreta di equa valorizzazione professionale ed economica - concludono -.