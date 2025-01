Stallo sul cessate il fuoco a Gaza Hamas invia in ritardo la lista dei tre ostaggi da liberare oggi Israele riprende i combattimenti

Leggi su Open.online

È ancora attesa per ilil, ritardato perché danon era stata ancora consegnata ladei nomi degliche saranno liberaticonsegnata ai mediatori con circa due ore di. A pretendere l’elenco ancora questa mattina era stato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha minacciato di far saltare l’accordo in assenza dei nomi.avrebbe ammesso il, dovuto a «motivi tecnici». Come previsto dall’accordo raggiunto a Doha, ililsarebbe dovuto iniziare alle 7.30 (ora italiana). Secondo l’agenzia Afp,ha assicurato che laarrivare «a breve».L’esercito israeliano aveva cominciato a lasciare le prime zone del conflitto, compresa Rafah nel Sud della Striscia di. Movimenti confermati anche da Al Jazeera, secondo cui diversi veicoli militari starebbero lasciando il centro della città per dirigersi verso il corridoio Filadelfia, al confine con l’Egitto.