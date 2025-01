Unlimitednews.it - Slitta il cessate il fuoco a Gaza, nuovi raid di Israele

L’entrata in vigore dell’accordo per ililtrae Hamas, previsto per oggi alle 8:30 ora locale, è stato ritardato perchè Hamas non ha ancora presentato l’elenco degli ostaggi da rilasciare come chiesto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. L’attuazione dell’accordo, infatti, era stato condizionato alla consegna dell’elenco dei nomi dei tre ostaggi che, secondo i termini dell’intesa raggiunta con la mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti, avrebbe dovuto essere consegnato 24 ore prima del rilascio. Hamas ha confermato il proprio impegno rispetto all’accordo diilcon, spiegando con “ragioni tecniche” il ritardo nella comunicazione della lista degli ostaggi israeliani che saranno rilasciati nella prima fase dell’intesa. Intanto, secondo quanto riportano media locali, le forze israeliane hanno iniziato a ritirarsi dalle aree di Rafah, a, e dal corridoio di Philadelphi, lungo il confine tra Egitto e