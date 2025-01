.com - Serie C Femminile / Alla Jesina Aurora basta lo 0-1 per espugnare Isera

Decide capitan Gambini. Le leoncelle tornano a vincere dopo due pareggi di fila e si confermano al sesto posto nel gruppone di testa dietro al Venezia campione d’inverno: la cronaca e il tabellino della gara, 19 GENNAIO 2024-Oggi l’unica cosa che contava era tornare a vincere e laha risposto presente.Vittoria importante per le leoncelle, che espugnano il Comunale diper 0-1 grazierete decisiva del capitano Chiara Gambini, chiudendo il girone d’andata al sesto posto a 23 punti, lontane dalle inseguitrici e col mirino puntato al gruppo dell’alta classifica.Una gara combattuta e sofferta, con un avversario che nonostante la classifica avversa ha lottato fino all’ultimo per cercare di strappare il risultato.Le biancorosse fanno infatti molta fatica a superare l’attenta difesa delle altoatesine, che al contempo non riescono mai ad impensierire la difesa