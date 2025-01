Lanazione.it - Rissa nel centro di accoglienza per minori, restano gravi le condizioni del ragazzo accoltellato

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 gennaio 2025 –ledeldi 18 annineldistraordinaria in viale Corsica a Firenze. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, all’ospedale fiorentino di Careggi. Sulla dinamica, in una nota la Uil Fpl Toscana, con il segretario Flavio Gambini, ha spiegato che nel Cas “già nel primo pomeriggio gli agenti della polizia municipale sono intervenuti insieme ai carabinieri per sedare una, dove uno dei coinvolti è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Nel pomeriggio nuovamente unache presto si è trasformata in una rivolta dove gli ospiti delhanno affrontato le forze di polizie con spranghe, bastoni, coltelli e sassi". "Uno straniero - ha aggiunto - che non si sa se minorenne o maggiorenne abusivo all'interno delversa in pericolo di vita a seguito di un accoltellamento.