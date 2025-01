Ilrestodelcarlino.it - Ricorso della Pousada, il Tar dice no: "Giusto chiuderla per 15 giorni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il provvedimento di chiusura del locale per 15si basa su una "approfondita istruttoria" che si era dipanata "lungo un congruo arco temporale". E al termine, la questura era giunta alla "non illogica conclusione" che l’attività in questione "costituisce attualmente un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica". In definitiva Il Tar di Bologna ha dichiarato "infondato" ilBeijaflor’, noto locale di viale Romagna a Milano Marittima. E ha dunque implicitamente avvallato il provvedimento notificato il 18mbre scorso dagli agentidivisione di Polizia Amministrativa e dai militari dell’Arma sulla base dell’articolo 100 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Secondo quanto contestato, nei mesi precedenti le forze dell’ordine avevano effettuato diversi interventi a seguito di aggressioni e liti tra avventori; di furti di danaro, carte di credito e cellulari; e di malori legati a una eccessiva assunzione di alcol.