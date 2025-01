Ilnapolista.it - Politano: «Prima della partita Conte mi aveva detto che era ora che facessi un gol»

L’attaccante del Napoli, Matteo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro l’AtalantaLe parole diGrandissimo gol in posizione diversa«Oggi ci tenevo a tornare al gol che era un po’ che mi mancava e perché volevamo vincere. Il mister cichiesto tanto movimento in avanti. Soprattuto davanti abbiamo fatto una delle migliori partite»Cosa vi siete detti con?«miche era ora cheun gol ed erano andato da lui per abbracciarlo. Al momento, possiamo ancora crescere tanto, ma siamo un gruppo fantastico e unito, sononto di farne parte»L'articolo: «miche era ora cheun gol» ilNapolista.