Biccy.it - Ora O Mai Più: Patty Pravo fa una gaffe su Pierdavide Carone

Il programma Ora O Mai Più, per la gioia dei moltissimi affezionati che lo reclamavano, è tornato su Rai1 dopo sei anni di pausa con un panel di tutor rinnovati e un nuovo conduttore. Purtroppo, al contrario delle precedenti edizioni, lo show è partito col freno a mano tirato e anche nella seconda puntata i complimenti ai concorrenti sono stati moltissimi. Voti come 8, 9 e 10 come se piovessero. Insomma, la mancanza di un Malgioglio che dice “amore sei stato un disastro ti dò due“, si sente.Per fortuna c’èche tutt’ora non conosce i concorrenti e il suo Pago, durante un collegamento con La Vita In Diretta, è diventato Pablo. Unaieri sera l’ha fatta pure conquando, chiamata a dare un voto a lui e Valerio Scanu dopo un duetto, ha detto: “Ho dato 8 a Scanu e 8 al nostro amico con la barba“.