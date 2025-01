Notizie.com - Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, sei terremoti in due giorni. L’esperto: “Dobbiamo aspettarci ancora scosse”

La terra nell’area deiè tornata a tremare per ben 6 volte in appena 2. Si tratta di unche sta fortemente preoccupando la popolazione.ai, seiin due: “” (CANVA FOTO) – Notizie.com“La magnitudo massima rilevata è stata di 3.0 per un terremoto del 17 gennaio. È stato localizzato nel settore occidentale della Solfatara, in prossimità del parco Bognar. La profondità ipocentrale era inferiore ai 2 chilometri, nella parte alta di Pozzuoli”.A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Si tratta di un’area molto prossima al terremoto più forte mai registrato neinegli ultimi tempi, – ha continuato– ovvero quello di magnitudo 4.