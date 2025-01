Mistermovie.it - Mister Movie | Stefano De Martino a “C’è Posta per Te”: Un Ritorno Emozionante tra Successi Rai e l’Accoglienza di Maria De Filippi

Leggi su Mistermovie.it

Deospite a “C’èper Te” su Canale 5. Una Mediaset che celebra il suo percorso professionale, dall’esordio ad “Amici” aiin Rai, con l’emozionata accoglienza diDeDeTorna a Mediaset: Ospite Speciale a “C’èper Te”class="wp-block-heading">La puntata di “C’èper Te” andata in onda su Canale 5 ha visto un ospite molto speciale:De. Chiamato in studio per fare una sorpresa ad Anna e Concetta, De, ex allievo di “Amici diDe” e ora affermato conduttore Rai, ha segnato il suoa Mediaset. L’ingresso di Deè stato introdotto da un video che ripercorreva i suoi maggioritelevisivi, soprattutto quelli ottenuti in Rai, creando un’atmosfera di grande attesa.