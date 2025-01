Ilnapolista.it - Lukaku: «Partita da squadra, contro una squadra molto forte. Ora non dobbiamo rilassarci»

L’attaccante del Napoli, Romelu, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sual’Atalanta per 3-2.a Sky«dauna. Lo 0-3 dell’andata è entrato nella nostra mente e abbiamo dimostrato il nostro valore».È il tuo gol più importante? Oppure il più bello?«No, vittoria importante e stiamo dimostrando che siamo una».Ora il pensiero va alla gara con la Juventus? Altro test per voi?«Si, è un altro test per vedere dove siamo. Sai è facile dopo oggi rilassarsi, ma noiandare avanti».L'articolo: «dauna. Ora non» ilNapolista.