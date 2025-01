Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten 3-6, 4-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: i britannici servono per la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda30-15 Prima al centro vincente per15-15 Grandissima protezione della rete da parte diche sul passante digioca una buona volee tra i piedi die poi chiude con il colpo successivo.0-15 Due lob chirurgici diche prima costringea salvarsi come può e poi scavalca entrambi gli avversari.Dopo il cambio di campo Henryandrà al servizio per chiudere la partita. In questo secondo set la coppia britannica ha perso solamente due punti, uno sul servizio died uno su quello di.4-5 Gioco: ace per gli azzurri che rimangono in vita.40-15 Scappa in lunghezza la risposta di.30-15 Prima ad uscire percon la palla che ha pizzicato la riga esterna.