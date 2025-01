Panorama.it - L'eleganza va in scena alla Milano Fashion Week

Imprescindibile. Non solo quella che si sublima in completi dal taglio sartoriale, ma anche quella che abbraccia lo stile casual, senza dimenticare l’importanza dei tessuti. Così, per l’Autunno Inverno 2025, Pal Zileri trae ispirazione dall’archivio storico del brand per interpretare in chiave contemporanea gli elementi iconici che hanno segnato l’evoluzione del marchio, in un equilibrio perfetto tra tradizione e avanguardia. La collezione è un equilibrio perfetto tra tradizione e avanguardia: linee storiche di Pal Zileri — come la Vicenza e la Brera — si combinano in nuovi accostamenti, tessuti con disegnature di ispirazione “vintage” vengono reinterpretati con pesi e performance di ultima generazione, capi formali e casualwear vengono mixati per creare un look moderno e rilassato.