Calciomercato.it - Le scelte di Inzaghi non convincono: “L’Inter gioca in nove”

Leggi su Calciomercato.it

La prima parte della sfida contro l’Empoli a San Siro ha portato in dote non pochi spunti importanti. Ecco cosa è successoTra pochi istanti si è chiuso il primo tempo della sfida di San Siro tra Inter ed Empoli. Con l’obiettivo di rispondere subito ai tre squilli lanciati dal Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo, i nerazzurri hanno avuto un approccio veemente alla gara, creando in più di una circostanza i presupposti per passare in vantaggio, non riuscendo però a sbloccare la contesa. Tra i più propositivi, soprattutto Lautaro Martinez: il capitano delha prima scaldato i guanti di Vasquez con una girata volante, salvo poi scheggiare il palo con una conclusione a botta sicura.Ledinon: “in” (LaPresse) – Calciomercato.itMolto più deludente, invece, la prestazione di Taremi.