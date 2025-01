Iltempo.it - La toga anti-Meloni Patarnello detta la linea. Sciopero di giudici e pm

Leggi su Iltempo.it

Le toghe rosse seguono lainterventista del giudice. E aspirano a fare le leggi, anziché applicarle. È il paradigma della magistratura in lotta contro il governo, "reo" di aver compiuto il primo vero passo su quella riforma della giustizia tanto cara agli elettori ma osteggiata duramente dalle correnti di sinistra. Il sì della Camera alla separazione delle carriere ha dato ufficializzare il via al manifesto di Marco, il giudice di Magistratura democratica che, nel caos scatenato dai provvedimenti contro i trattenimenti dei migrin Albania, aveva inviato una mail ai colleghi dell'Anm nella quale definisce Giorgiapiù pericolosa di Silvio Berlusconi, perché non cerca un salvacondotto, non avendo inchieste giudiziarie, ma governa sulla base di una visione politica in grado di indebolire la giurisdizione.