Ilrestodelcarlino.it - Invasione di cinghiali sul Titano. Doppiette pronte a fermarli

all’assalto di Domagnano e Borgo Maggiore. Numerosissime le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane dal servizio di vigilanza ecologica del dipartimento Territorio e Ambiente. Per mettere un freno al proliferare incontrollato degli animali, l’ufficio gestione delle Risorse ambientali ed agricole ha chiamato a raccolta le ’’. I cacciatori si daranno appuntamento oggi dalle 8 alle 15 nelle località di San Michele e Ranco per una per un "intervento di controllo del cinghiale". Intervento che, come spiegano le autorità, si rende necessario a seguito delle "numerose segnalazioni inviate dai cittadini" e "degli incidenti stradali" causati proprio dai. Il problema è noto e non riguarda non solo il: anche nel Riminese negli ultimi anni il numero degli ungulati è cresciuto in maniera esponenziale.