Inter-news.it - Inter-Empoli, Taremi dall’inizio! Poi due novità e due conferme – TS

Oggi, partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi riflette sulla formazione da mandare in campo.dovrebbe partire.ULTIME – Questa sera, ore 20.45 a San Siro, l’è chiamata a rispondere al Napoli, che ieri ha conquistato una vittoria pesantissima sul campo dell’Atalanta. Simone Inzaghi, dopo aver pareggiato contro il Bologna nel recupero della diciannovesima giornata, va a caccia dei tre punti con l’. Dall’infermeria recupera sia Mkhitaryan che Acerbi, i quali si accomoderanno in panchina. Su Frattesi si decide in mattinata. Rispetto alla partita di mercoledì la veradovrebbe essere in attacco, dove scalpita Mehdi. L’iraniano, riferisce anche Tuttosport, è in vantaggio su Marcus Thuram, che sarà preservato, almeno inizialmente, in vista del delicato match di Champions League contro lo Sparta Praga in Repubblica Ceca.