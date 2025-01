Ilrestodelcarlino.it - Incendio durante i lavori al tetto. Fiamme e paura: feriti due operai

Ilin legno della villetta divorato dalle. Dueimpegnati neidi impermeabilizzazione rimasti, ma per fortuna non in pericolo di vita. Quattro squadre dei vigili del fuoco in campo per domare il rogo. È il bilancio dell’divampato ieri in un’abitazione di via Marano, a Coriano, dov’era in corso un intervento di sistemazione del. L’allarme è scattato attorno alle 11, facendo accorrere sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Protagonisti dell’episodio dueitaliani che erano saliti in cima all’edificio per applicare la guaina bituminosa alla superficie delin legno. Stando a quanto emerso, i duein quel momento stavano trattando la membrana con la fiamma. La giornata era piuttosto ventosa e questo potrebbe aver contribuito allo scatenarsi delle, anche se non è chiaro cosa di preciso abbia innescato il rogo.